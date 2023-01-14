«Реал» не намерен покупать нового правого защитника летом

Мадридский «Реал» грядущим летом не намерен усиливать правый фланг обороны. По информации от Marca, покупка нового футболиста на эту позицию не входит в планы руководства «королевского клуба».

Напомним, в данный момент на правом фланге защиты у «Реала» есть такие футболисты, как Дани Карвахаль и Лукас Васкес. Последний, к слову, недавно получил серьёзную травму и будет вынужден пропустить первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

По информации от источника, в случае чего, «Реал» готов интегрировать в основу какого-то игрока из академии. Одним из них может стать Винисиус Тобиас, который недавно присоединился к команде из донецкого «Шахтёра».