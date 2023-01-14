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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо сыграет правого защитника в матче с «Реалом»

14 Января 2023 • 11:16 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
15.01 22:00

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо сыграет на правом фланге обороны в финале Суперкубка Испании с мадридским «Реалом». Эту информацию в социальных сетях распространил журналист Хави Мигель.

По сведениям источника, в центре обороны в паре с Андреасом Кристенсеном сыграет Жюль Кунде, который ранее привык выступать за «Барселону» как раз на правом фланге защиты. Тем не менее, француз поменяется позициями с Араухо под один конкретный матч.

Напомним, финал Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоны» состоится завтра в 22:00 по московскому времени. В прошлом сезона этот трофей забрал «королевский клуб».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Рональд Араухо
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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