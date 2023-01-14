Араухо сыграет правого защитника в матче с «Реалом»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо сыграет на правом фланге обороны в финале Суперкубка Испании с мадридским «Реалом». Эту информацию в социальных сетях распространил журналист Хави Мигель.

По сведениям источника, в центре обороны в паре с Андреасом Кристенсеном сыграет Жюль Кунде, который ранее привык выступать за «Барселону» как раз на правом фланге защиты. Тем не менее, француз поменяется позициями с Араухо под один конкретный матч.

Напомним, финал Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоны» состоится завтра в 22:00 по московскому времени. В прошлом сезона этот трофей забрал «королевский клуб».