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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эден Азар встретился с главным тренером «Аль-Насра» слухи

14 Января 2023 • 01:33 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
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Эден Азар может покинуть мадридский «Реал» и переехать в известный клуб из Саудовской Аравии, в котором играет Криштиану Роналду.

По информации El Chiringuito, вингер посетил офис главного тренера «Аль-Насра» Руди Гарсии. Отметим, что сам специалист хочет видеть экс-капитана сборной Бельгии в своей команде. Также сообщалось о том, что Азар интересен клубам из Англии и Турции. По слухам, Эден в феврале планирует обсудить своё будущее с руководством «сливочных».

Что интересно, Азар ранее работал под руководством Руди Гарсии в «Лилле», став ключевым игроком в команде, выигравшей чемпионат Франции в 2011 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар Аль-Наср Руди Гарсия Трансферы футбола - зима 2023
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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