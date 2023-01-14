Эден Азар может покинуть мадридский «Реал» и переехать в известный клуб из Саудовской Аравии, в котором играет Криштиану Роналду.

По информации El Chiringuito, вингер посетил офис главного тренера «Аль-Насра» Руди Гарсии. Отметим, что сам специалист хочет видеть экс-капитана сборной Бельгии в своей команде. Также сообщалось о том, что Азар интересен клубам из Англии и Турции. По слухам, Эден в феврале планирует обсудить своё будущее с руководством «сливочных».

Что интересно, Азар ранее работал под руководством Руди Гарсии в «Лилле», став ключевым игроком в команде, выигравшей чемпионат Франции в 2011 году.