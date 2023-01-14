Роналду пожелал «Реалу» удачи в матче с «Барселоной»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду посетил тренировку мадридского «Реала».

15 января «сливочные» сыграют в финальном матче Суперкубка Испании против «Барселоны». Поединок пройдёт в Саудовской Аравии, и Роналду не упустил возможность встретиться с бывшими товарищами по команде и наставником Карло Анчелотти в преддверии битвы.

«Обнимаю всех, желаю удачи «Реалу» в воскресенье. Было приятно увидеть друзей и бывших товарищей по команде. Вместе с этим клубом я пережил много исторических моментов», – обратился к мадридцам 37-летний португалец, выступавший за «Реал» с 2009 по 2018 год.