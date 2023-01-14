Вальехо готов остаться в «Реале» даже в роли резервиста

Центрального защитника мадридского «Реала» Хесуса Вальехо не пугает отсутствие игровой практики.

С момента присоединения к «сливочным» в 2015 году испанец многократно уходил в аренду в различные клубы, а за «Реал» отыграл в общей сложности всего 29 матчей. В нынешнем сезоне Карло Анчелотти ни разу не доверил Вальехо место в старте, лишь дважды выпустив его на замену. По информации Diario AS, центрбек не переживает из-за своего статуса в команде – он хочет остаться в «Реале», даже если и в дальнейшем будет пятой опцией на позицию центрального защитника.

Действующий контракт Хесуса Вальехо рассчитан до июня 2025 года. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет 2,5 млн евро.