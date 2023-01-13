Анчелотти прокомментировал приход Роналду на тренировку «Реала»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о встрече с Криштиану Роналду.

Новичок «Аль-Насра» посетил занятие «сливочных» в Саудовской Аравии, где мадридцы готовятся к встрече с «Барселоной» в рамках финала Суперкубка Испании.

«Роналду – один из наших. Спасибо за визит», – написал в социальных сетях итальянский тренер.

Поединок мадридского «Реала» против «Барселоны» состоится 15 января в 22:00 по московскому времени. В полуфинале коллектив Анчелотти одолел «Валенсию» в серии послематчевых пенальти.

Криштиану Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, после чего перебрался в «Ювентус».