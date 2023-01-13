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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» отклонила предложение «Атлетико» по Депаю

13 Января 2023 • 18:55 Комментировать

«Атлетико» связался с «Барселоной» с предложением совершить обмен футболистами. «Матрасники» хотели, чтобы их ряды пополнил Мемфис Депай, а в обратном направлении отправился Тома Лемар. Тем не менее, президент каталонского клуба Жоан Лапорта ответил на это предложение отказом. Об этом сообщает портал Goal со ссылкой на журналиста Херарда Ромеро.

Отметим, что действующий контракт Мемфиса Депая с «Барселоной» рассчитан до конца нынешнего сезона. 28-летнего нидерландца слухи связывают не только с «Атлетико», но и с «Ньюкаслом».  

Эксперты портала transfermarkt оценивают Мемфиса Депая в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоан Лапорта Мемфис Депай Тома Лемар Трансферы футбола - зима 2023
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