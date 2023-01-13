Каррера назвал фаворита в матче за Суперкубок Испании «Реал» - «Барселона»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о том, кого он считает фаворитом в предстоящем матче за Суперкубок Испании «Реал» - «Барселона».

«Думаю, что фаворит «эль класико» – «Реал», — приводит слова Карреры «Матч ТВ».

В полуфинале мини-турнира за Суперкубок Испании мадридский клуб одолел «Валенсию» (1:1, 4:3 по пен.), а «Барселона» оказалась сильнее «Бетиса» (2:2, 4:2 по пен.).

Финальная встреча между «Реалом» и «Барселоной» состоится 15 января, начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что подопечные Карло Анчелотти являются действующими обладателями данного трофея.