​Роналду пришёл на тренировку «Реала»

«Реал» в настоящий момент находится в Саудовской Аравии. Там в воскресенье команда Карло Анчелотти сыграет против «Барселоны» в финале Суперкубка Испании. Экс-игрок «сливочных» Криштиану Роналду посетил тренировочное занятие «Реала» в Эр-Рияде. Соответствующее фото появилось в социальных сетях.

Очевидно, что Криштиану Роналду воспользовался возможностью повидать своих бывших партнёров по команде.

Напомним, что недавно Криштиану Роналду подписал трудовое соглашение с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. За «Реал» звёздный португальский форвард выступал в 2009-2018 годах.