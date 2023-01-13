Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Роналду пришёл на тренировку «Реала»

13 Января 2023 • 18:21 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Барселона
15.01 22:00

«Реал» в настоящий момент находится в Саудовской Аравии. Там в воскресенье команда Карло Анчелотти сыграет против «Барселоны» в финале Суперкубка Испании. Экс-игрок «сливочных» Криштиану Роналду посетил тренировочное занятие «Реала» в Эр-Рияде. Соответствующее фото появилось в социальных сетях.

Очевидно, что Криштиану Роналду воспользовался возможностью повидать своих бывших партнёров по команде.

Напомним, что недавно Криштиану Роналду подписал трудовое соглашение с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. За «Реал» звёздный португальский форвард выступал в 2009-2018 годах.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Аль-Наср
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
13 Января 2023 в 18:50
Все, к кому он приходит - проигрывают... Хе..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.01.23 в 23:00
Сельта Сельта
Вильярреал Вильярреал
2.70 3.35 2.70
Видео
14.01.23 в 16:00
Вальядолид Вальядолид
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.70 3.25 2.75
Видео
14.01.23 в 18:15
Жирона Жирона
Севилья Севилья
2.55 3.30 2.95
Видео
14.01.23 в 20:30
Осасуна Осасуна
Мальорка Мальорка
2.11 3.10 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Января
18:55 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» отклонила предложение «Атлетико» по Депаю
18:53 · Россия. Премьер-лига
Хаджи считает, что Абаскаль мог бы работать в топ-10 команд Ла Лиги
18:29 · Испания. Ла Лига
Каррера назвал фаворита в матче за Суперкубок Испании «Реал» - «Барселона»
18:21 · Испания. Ла Лига
​Роналду пришёл на тренировку «Реала» 1
16:18 · Англия. Премьер-лига
​Депай получил приглашение от клуба АПЛ
15:53 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» предлагает «Барселоне» своего игрока в обмен на Депая
15:24 · Италия. Серия А
«Интер» предложил «Барселоне» обмен игроками
12:52 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Кейна не входит в планы «Реала»
11:48 · Англия. Премьер-лига
«Челси» положил глаз на молодого таланта из «Реала»
11:32 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» хочет составить конкуренцию «Вулверхэмптону» в борьбе за Фелипе
11:17 · Испания. Кубок
«Вишенка на торте»: Хави в восторге от игрока «Барселоны»
10:51 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол предпочитает перейти в «Манчестер Сити», а не «Реал»
10:30 · Германия. Бундеслига
Названы 11 лучших молодых футболистов 2022 года
09:33 · Испания. Кубок
Хави высказался о встрече с «Реалом» в Суперкубке Испании
07:40 · Испания. Ла Лига
Хави: «Мы заслужили место в финале»
Все новости
Рекомендуем