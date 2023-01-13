Роналду назвал самый запоминающийся момент в карьере

Звездный португальский центрфорвард Криштиану Роналду, перешедший недавно в «Аль-Наср», рассказал о самом запоминающемся моменте в своей футбольной карьере. Он назвал победу с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов сезона-2013/2014.

«В Мадриде мысли только о победе в Лиге чемпионов. С каждым годом давление только увеличивалось, но с десятой победой мы добились того, чего хотели. Это был особенный момент, особенная победа, которая навсегда останется в моей памяти. Десятый кубок был самым значимым для меня. Каждый болельщик хотел этого, мы тоже к этому очень стремились. Это момент, который я всегда буду вспоминать», - передает слова португальца Madrid Universal.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.

Назван клуб, который хотел перехватить Роналду у «Аль-Насра»