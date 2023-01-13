«Барто, ты не должен был быть честным с этой крысой» - новые подробности скандальной переписки о Месси

Мы уже сообщали о скандале, который разгорается в Испании в связи с публикацией переписки бывшего руководства «Барселоны». Как выяснилось, в период пандемии Месси требовал сохранения своего жалования, а также гонорара Луиса Суареса на прежнем уровне, кроме того, если верить тому, что написано, Месси вел себя как маленький диктатор и пытался определять трансферную политику клуба.

- Барто, с этой канализационной крысой нельзя было быть честным человеком. Клуб дал ему все и оказалось, что он диктует политику трансферов, продлений контрактов, спонсорских соглашений, все под себя. Этот гормонный карлик оскорбил нас своим дурным воспитанием, - гласит фрагмент переписки.