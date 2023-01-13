Тер Штеген: «Барселона» с радостью сыграет против «Реала» и победит»

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген пообщался с журналистами после поединка против севильского «Бетиса» (2:2, 4:2 по пенальти) в рамках ½ финала Суперкубка Испании.

«Это был тяжелый матч, соперник много владел мячом. Мы очень рады выйти в финал. В решающем поединке встретимся в «Реалом». Всем интересно наше противостояние. «Барселона» с радостью сыграет в этом матче и победит», - передает слова тер Штегена газета Marca.

Финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится в воскресенье, 15 января.

В Ла Лиге мадридцы и каталонцы являются лидерами, «сливочные» отстают от «сине-гранатовых» на три балла.