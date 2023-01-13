«Реал» надолго потерял Васкеса

Защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес угодил в лазарет, об этом рапортует газета Marca. 31-летний футболист пропустит 1,5 месяца из-за повреждения связок голеностопа.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Васкес принял участие в десяти поединках, отметившись двумя забитыми мячами.

Лукас защищает цвета «королевского» клуба с июля 2015 года. Его действующее трудовое соглашение со «сливочными» рассчитано до середины 2024 года.

После 16 сыгранных матчей чемпионата Испании «Реал» набрал 38 баллов и располагается на втором месте, отставая от лидирующей «Барселоны» на три очка.