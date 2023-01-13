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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс проводит юбилейный матч за «Барселону» - впереди только Месси и Хави

13 Января 2023 • 00:05 Комментировать

Хавбек каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс появился на замену в поединке ½ финала Суперкубка Испании против севильского «Бетиса».

Сегодняшний матч стал для 34-летнего полузащитник 700-м в составе «сине-гранатовых». Стоит отметить, что Серхио находится на третьем месте по данному показателю. Больше него сыграли за «Барселону» только Хави Эрнандес (767) и Лионель Месси (778).

Бускетс защищает цвета «Барселоны» с 2008 года. Действующий контракт 34-летнего футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитан до конца нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник сыграл 14 поединков, отметившись одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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