Бускетс проводит юбилейный матч за «Барселону» - впереди только Месси и Хави

Хавбек каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс появился на замену в поединке ½ финала Суперкубка Испании против севильского «Бетиса».

Сегодняшний матч стал для 34-летнего полузащитник 700-м в составе «сине-гранатовых». Стоит отметить, что Серхио находится на третьем месте по данному показателю. Больше него сыграли за «Барселону» только Хави Эрнандес (767) и Лионель Месси (778).

Бускетс защищает цвета «Барселоны» с 2008 года. Действующий контракт 34-летнего футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитан до конца нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник сыграл 14 поединков, отметившись одной голевой передачей.