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Чемпионат Испании. Ла Лига

Назван худший трансфер в истории футбола

12 Января 2023 • 23:07 Комментировать

Журналисты портала Goal.com представили рейтинг худших трансферов в истории футбола. Эксперты основывались на сумме, которую заплатили за игрока, а также его выступлении за клуб.

Худшим был признан трансфер бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в каталонскую «Барселону» в 2018 году.

Вторым стал переход французского нападающего Антуана Гризманна из мадридского «Атлетико» в ту же «Барселону». Топ-3 замкнул португалец Жоау Фелиш, который перебрался из лиссабонской «Бенфики» в мадридский «Атлетико».

В пятерку худших также попали переходы Усмана Дембеле из «Боруссии» в «Барселону» и Поля Погба Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Филиппе Коутиньо
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