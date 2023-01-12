Назван худший трансфер в истории футбола

Журналисты портала Goal.com представили рейтинг худших трансферов в истории футбола. Эксперты основывались на сумме, которую заплатили за игрока, а также его выступлении за клуб.

Худшим был признан трансфер бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в каталонскую «Барселону» в 2018 году.

Вторым стал переход французского нападающего Антуана Гризманна из мадридского «Атлетико» в ту же «Барселону». Топ-3 замкнул португалец Жоау Фелиш, который перебрался из лиссабонской «Бенфики» в мадридский «Атлетико».

В пятерку худших также попали переходы Усмана Дембеле из «Боруссии» в «Барселону» и Поля Погба Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».