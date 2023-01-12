Сын Роналдиньо разорвал контракт с «Крузейро» и приехал на просмотр в «Барселону»

Жоау Мендеш де Ассис Морейра разорвал контракт с белу-оризонтийским «Крузейро» и сейчас находится на просмотре в команде каталонской «Барселоны» до 19 лет. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, в данный момент вопросом потенциального перехода 17-летнего сына Роналдиньо в клуб занимается лично президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта.

Если Морейра преодолеет трудности, и тренеры сочтут переход целесообразным, наследник легендарного футболиста, который своим волшебным футболом и улыбкой сумел поднять боевой дух клуба и вернуть его на путь побед, может стать новым игроком «Барселоны».