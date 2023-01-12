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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Шакира нанесла удар по Пике в новой песне

12 Января 2023 • 18:25 Комментировать

Футболист Херард Пике и певица Шакира разошлись летом прошлого года после 11 лет отношений. Судя по сообщениям в СМИ, причиной расставания звёздной пары стали измены экс-игрока «Барселоны».  

Похоже, что в своей последней песне Шакира нанесла удар по Херарду Пике и его новой девушке. Так, в песне можно встретить слова «променял «Феррари на «Твинго» и «Ролекс» на «Касио».

Ещё одна строчка начинается со слов: «Такой волк, как я, не для таких парней, как ты». Судя по всему, это отсылка к давнему хиту Шакиры под названием «Она - волк».

Напомним, что Херард Пике осенью объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Херард Пике Шакира
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