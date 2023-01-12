В прессу просочилась скандальная информация о деятельности нескольких бывших руководителей «Барселоны». Согласно публикации El Periodico, в давней утечке в СМИ данных о контрактах Лионеля Месси и Херарда Пике подозреваются экс-президент клуба Хосеп Бартомеу, а также два члена его тогдашней команды – Оскар Грау и Роман Гомес Понти.

«Было бы неплохо опубликовать данные о контрактах миллионеров, чтобы люди публично отказались от них», - якобы писал Понти в адрес Бартомеу по электронной почте. Письмо оказалось в руках правоохранительных органов.

Также была раскрыта переписка из мессенджера. Так, Роман Гомес Понти называл Лионеля Месси «карликом на гормонах, который обязан своей жизнью «Барселоне», а также «канализационной крысой».