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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Месси называли «карликом на гормонах»: Раскрыта скандальная переписка экс-руководства «Барселоны» слухи

12 Января 2023 • 16:24 Комментировать (6)

В прессу просочилась скандальная информация о деятельности нескольких бывших руководителей «Барселоны». Согласно публикации El Periodico, в давней утечке в СМИ данных о контрактах Лионеля Месси и Херарда Пике подозреваются экс-президент клуба Хосеп Бартомеу, а также два члена его тогдашней команды – Оскар Грау и Роман Гомес Понти.

«Было бы неплохо опубликовать данные о контрактах миллионеров, чтобы люди публично отказались от них», - якобы писал Понти в адрес Бартомеу по электронной почте. Письмо оказалось в руках правоохранительных органов.

Также была раскрыта переписка из мессенджера. Так, Роман Гомес Понти называл Лионеля Месси «карликом на гормонах, который обязан своей жизнью «Барселоне», а также «канализационной крысой».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Хосеп Бартомеу Оскар Грау Роман Гомес Понти
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Комментарии (6)
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FORZAYOU
12 Января 2023 в 17:27
Ща начнётся - "Роналду - плакса на наркотиках")
Alex1972
12 Января 2023 в 17:04
Месть Бартомеу Лапорте... Перед тюрьмой Бармалея... А Лапорта мстит предшественнику... Хочет вернуть Месси... Чемпион Мира теперь смеётся с этих крыс... А я ещё больше... А-ха-ха-ха... Браво!!... 👏👏👏🤪....
ilinoize
12 Января 2023 в 16:58
Так это было давно известно, а все говорят великий, что все дано ему от природы.
Volond
12 Января 2023 в 16:58
Очень футбольная новость. Браво, евро-футбол
ингерман
12 Января 2023 в 16:55
ай.. абадеть.. цвецная барада, брось носки - не трогай! А-ха-ха-ха! )))
One Live
12 Января 2023 в 16:41
А чего скандально, правда написана про гнома)))
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