Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» объявил об уходе полузащитника официально

12 Января 2023 • 14:50 Комментировать

Хавбек Антонио Бланко, правами на которого владеет мадридский «Реал», перебрался в другую команду. 22-летний полузащитник будет выступать за «Алавес» на правах аренды до завершения нынешнего сезона, об этом рапортует пресс-служба «королевского» клуба.

В минувшей кампании Бланко выступал в аренде за «Кадис».

В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в четырех поединках за «сливочных» во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями.

Новый клуб игрока - «Алавес» - сейчас выступает во втором дивизионе испанского футбола. После 22 проведенных матчей команда с 37 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Алавес Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023 Антонио Бланко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Января
14:50 · Испания. Ла Лига
«Реал» объявил об уходе полузащитника официально
13:59 · Испания. Ла Лига
PARI: «Барселона» — фаворит полуфинала Суперкубка Испании против «Бетиса»
12:47 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» усилил интерес к Депаю 1
11:49 · Англия. Премьер-лига
Данджума хочет вернуться в АПЛ
11:39 · Германия. Бундеслига
«Реал» проявляет интерес к защитнику «Баварии»
10:51 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» пригрозил Куртуа убрать его табличку с аллеи славы
07:58 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» нашла нового нападающего и готова подписать его в январе
07:28 · Англия. Премьер-лига
Испанский топ-клуб нацелился на игрока «Манчестер Юнайтед»
07:22 · Испания. Кубок
Асенсио: «Реал» нацелен на очередной трофей»
05:20 · Испания. Ла Лига
Бензема повторил достижение Месси, забив в пяти матчах кряду в рамках Суперкубка Испании
02:25 · Испания. Ла Лига
Гаттузо: «Валенсия» достойно сражалась с «Реалом», горжусь командой»
01:51 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал выход «Реала» в финал Суперкубка
00:43 · Испания. Ла Лига
Мальо, воспитанник «Сельты», с 1999 года выступающий за клуб, может покинуть Виго летом
00:24 · Испания. Ла Лига
«Бетис» готов выслушать предложения по Иглесиасу
00:21 · Англия. Премьер-лига
Реднапп: «Пиковый Бэйл был лучшим в мире после Месси и Роналду» 1
Все новости
Рекомендуем