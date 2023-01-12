Хавбек Антонио Бланко, правами на которого владеет мадридский «Реал», перебрался в другую команду. 22-летний полузащитник будет выступать за «Алавес» на правах аренды до завершения нынешнего сезона, об этом рапортует пресс-служба «королевского» клуба.

В минувшей кампании Бланко выступал в аренде за «Кадис».

В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в четырех поединках за «сливочных» во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями.

Новый клуб игрока - «Алавес» - сейчас выступает во втором дивизионе испанского футбола. После 22 проведенных матчей команда с 37 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.