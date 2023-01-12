«Бетис» готов выслушать предложения по Иглесиасу

«Бетис» готов расстаться с нападающим Борхой Иглесиасом, если поступит подходящее предложение. Об этом сообщил президент клуба Анхель Аро.

«У меня великолепные отношения с «Атлетико» Мадрид, но официального предложения ещё не поступало, потому что они ждут подвижек. Если этот момент наступит, мы сядем и поговорим, но мы всегда учитываем и [интересы] игрока.

Он нападающий, который играет очень хорошо. Такое решение должно быть хорошо обдумано и должно быть достигнуто полное согласие во всех департаментах клуба», - приводит слова Аро Mundo Deportivo.

«Атлетико» может обратиться к «Бетису» вскоре после перехода Фелиша в «Челси».