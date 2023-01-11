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Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-игрок «Атлетико» Миранда завершил карьеру

11 Января 2023 • 19:22 Комментировать

Защитник Миранда в среду объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Решение повесить бутсы на гвоздь бразилец принял в 38 лет.

Последним клубом в карьере Миранды стал «Сан-Паулу». При этом в Европе бразильца знают главным образом по выступлениям за мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

За «Атлетико» Миранда провёл 178 официальных матчей (13 голов и 4 голевых паса), а за «Интер»  - 121 (один гол и 2 голевых паса).

Отметим, что Миранда провёл 58 матчей за национальную сборную Бразилии. В них защитник забил три гола и отдал один голевой пас.  

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Атлетико Мадрид Миранда
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