Экс-игрок «Атлетико» Миранда завершил карьеру

Защитник Миранда в среду объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Решение повесить бутсы на гвоздь бразилец принял в 38 лет.

Последним клубом в карьере Миранды стал «Сан-Паулу». При этом в Европе бразильца знают главным образом по выступлениям за мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

За «Атлетико» Миранда провёл 178 официальных матчей (13 голов и 4 голевых паса), а за «Интер» - 121 (один гол и 2 голевых паса).

Отметим, что Миранда провёл 58 матчей за национальную сборную Бразилии. В них защитник забил три гола и отдал один голевой пас.