​Хави задали вопрос о возвращении Обамеянга

Главный тренер «Барселоны» Хави получил вопрос о возможном возвращении в команду нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, о чём пишут в СМИ.

«Мы довольны нашим составом. В принципе, никаких изменений не будет. Встречи на этот счёт не было», - сказал Хави, чьи слова в социальных сетях приводит авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Депай? Мы ничего не знаем. Посмотрим, что произойдёт. Я сказал руководству, что будут рад, если состав останется таким, какой он есть», - сказал тренер «Барселоны».

Отметим, что на текущий момент «Барселона» лидирует в испанской Ла Лиге, опережая «Реал» на три очка.