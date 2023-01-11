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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» консультировалась насчёт возможного возвращения Обамеянга

11 Января 2023 • 17:42 Комментировать

В составе «Барселоны» в зимнее трансферное окно могут произойти перестановки. Так, на «Камп Ноу» может вернуться 33-летний нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, у которого плохо идут дела в «Челси».

«В последние часы «Барселона» консультировалась с Ла Лигой по поводу потолка зарплат в рамках возможности вернуть Обамеянга в случае ухода Мемфиса Депая или Франка Кесси», - сказал журналист Херард Ромеро в программе Jijantes.

Напомним, что Пьер-Эмерик Обамеянг выступал за «Барселону» во второй части прошлого сезона. Тогда в 24 матчах за «сине-гранатовых» габонский футболист забил 13 голов и отдал один голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Трансферы футбола - зима 2023
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