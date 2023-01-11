​«Атлетико» не виноват»: Канисарес указал на проблему Фелиша

«Челси» арендовал Жоау Фелиша, не оправдавшего ожиданий за три с лишним года в «Атлетико» после трансфера за 126 миллионов евро. Известный в прошлом испанский вратарь Сантьяго Канисарес высказался о периоде Фелиша в Мадриде.

«Клуб ни в чём не виноват. Наоборот, клуб оказал ему доверие, которого он, возможно, не заслуживал. За Фелиша заплатили целое состояние. У него есть талант, но он должен изменить характер. Когда он не попадал в состав, то воротил нос. Когда он понимал, что он не лидер команды, он ничего не делал, чтобы стать лучше», - высказался Канисарес для Radio Marca.

Напомним, что «Челси» арендовал 23-летнего Жоау Фелиша до конца сезона.