​Протест «Эспаньола» на участие Левандовски в дерби отклонили

В начале года «Эспаньол» обратился в Королевскую испанскую федерацию футбола с протестом. Клуб возмущался из-за того факта, что Роберт Левандовски, форвард «Барселоны», принял участие в матче против «Эспаньола», несмотря на дисквалификацию. Дело в том, что мадридский суд по урегулированию споров приостановил наказание для поляка до вынесения вердикта по апелляции. Решение о приостановке было вынесено всего за день до игры.

Как сообщает испанский Sport, испанская федерация отклонила протест «Эспаньола». Впрочем, и в этой ситуации может последовать апелляция.

Стоит напомнить, что вскоре после матча «Барселона» - «Эспаньол» (1:1) дисквалификация Роберта Левандовски была активирована.