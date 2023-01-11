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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Протест «Эспаньола» на участие Левандовски в дерби отклонили

11 Января 2023 • 15:52 Комментировать

В начале года «Эспаньол» обратился в Королевскую испанскую федерацию футбола с протестом. Клуб возмущался из-за того факта, что Роберт Левандовски, форвард «Барселоны», принял участие в матче против «Эспаньола», несмотря на дисквалификацию. Дело в том, что мадридский суд по урегулированию споров приостановил наказание для поляка до вынесения вердикта по апелляции. Решение о приостановке было вынесено всего за день до игры. 

Как сообщает испанский Sport, испанская федерация отклонила протест «Эспаньола». Впрочем, и в этой ситуации может последовать апелляция.

Стоит напомнить, что вскоре после матча «Барселона» - «Эспаньол» (1:1) дисквалификация Роберта Левандовски была активирована.

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Барселона Роберт Левандовски
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