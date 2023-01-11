Как и ожидалось, Жоау Фелиш перебрался из «Атлетико» в «Челси». В среду клубы объявили о достижении договорённости по аренде 23-летнего португальца до конца сезона 2022/2023.

Перед отъездом в Англию Жоау Фелиш продлил контракт с «Атлетико» ещё на один год, о чём сообщается на клубном сайте «матрасников». Теперь трудовое соглашение связывает форварда с мадридским клубом до конца июня 2027 года.

Всего за «Атлетико» Жоау Фелиш провёл 131 официальный матч. В них португалец записал на свой счёт 34 гола и 18 результативных передач на партнёров.

Добавим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Жоау Фелиша в 50 миллионов евро.