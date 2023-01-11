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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент Роналду летом несколько раз связывался с «Реалом» слухи

11 Января 2023 • 14:43 Комментировать

Криштиану Роналду стал игроком «Аль-Насра», но в прессе продолжают рассказывать истории о том, где мог оказаться португалец. И речь не только об этой зиме. На страницах The Athletic вышел обширный материал о ситуации Роналду. В нём говорится, что летом прошлого года агент звёздного форварда Жорже Мендеш несколько раз звонил в «Реал». Он предлагал мадридцам вернуть Криштиану в команду, однако встречного интереса не возникало.

Напомним, что Криштиану Роналду играл за «Реал» в 2009-2018 годах, после чего перебрался в «Ювентус». В декабре португалец тренировался на базе «Реала», что вызвало слухи о возвращении игрока в клуб, но этого не случилось.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Жорже Мендеш
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