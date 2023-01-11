​В Испании вынесли решение по драке игроков «Барселоны» и «Атлетико»

В концовке воскресного поединка Ла Лиги между «Атлетико» и «Барселоной» между Стефаном Савичем и Ферраном Торресом произошла небольшая драка. Серьёзных боксёрских ударов зрители не увидели, но всё же на эмоциях игроки старались навредить друг другу.

Комитет по проведению соревнований рассмотрел инцидент и вынес решение. Ферран Торрес и Стефан Савич были дисквалифицированы на два матча. Об этом на своих страницах рассказывает Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что наказание распространяется только на чемпионат Испании.

Напомним, что «Барселона» обыграла «Атлетико» на выезде со счётом 1:0.