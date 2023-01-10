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Чемпионат Испании. Ла Лига

Уильямс: «Я должен стать лучше»

10 Января 2023 • 22:50 Комментировать
Атлетик Б
0:0
Осасуна
окончен

Полузащитник «Атлетика» из Бильбао и национальной сборной Испании Нико Уильямс высказался о своих игровых качествах послу нулевой ничьей с «Осасуной».

«Я должен стать лучше, потому что [сегодня] у меня не было той игры, которая была раньше. Надеюсь, дальше будет лучше. Я думаю, что у меня всё хорошо, но я знаю, что должен продолжать работать, чтобы достичь целей. Я хочу помочь команде. Вся группа помогает команде. Я принимаю ту роль, которую я играю в команде, и я работаю над тем, чтобы улучшить свои показатели и показатели команды», - приводит слова спортсмена Marca.

После вышеупомянутой игры «Атлетик» расположился на седьмой строчке Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Чемпионат Испании Нико Уильямс
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