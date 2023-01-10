​Анчелотти: «Роналду – легенда «Реала», как и Бэйл»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в настоящий момент готовит команду к полуфиналу Суперкубка Испании против «Валенсии». Команды сойдутся в Саудовской Аравии – именно там разыгрывается трофей. Анчелотти дал комментарий на этот счёт, упомянув и недавно переехавшего в Саудовскую Аравию Криштиану Роналду.

«Мне нравится проводить матчи за Суперкубок в Саудовской Аравии из-за прошлогодней атмосферы, из-за близости болельщиков. Роналду стал фантастическим подписанием для «Аль-Насра». Мы желаем ему всего наилучшего. Он – легенда «Реала», как и завершивший карьеру Бэйл. Он по-прежнему в сердцах мадридистов», - сказал Анчелотти.