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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти: «Роналду – легенда «Реала», как и Бэйл»

10 Января 2023 • 19:22 Комментировать

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в настоящий момент готовит команду к полуфиналу Суперкубка Испании против «Валенсии». Команды сойдутся в Саудовской Аравии – именно там разыгрывается трофей. Анчелотти дал комментарий на этот счёт, упомянув и недавно переехавшего в Саудовскую Аравию Криштиану Роналду.

«Мне нравится проводить матчи за Суперкубок в Саудовской Аравии из-за прошлогодней атмосферы, из-за близости болельщиков. Роналду стал фантастическим подписанием для «Аль-Насра». Мы желаем ему всего наилучшего. Он – легенда «Реала», как и завершивший карьеру Бэйл. Он по-прежнему в сердцах мадридистов», - сказал Анчелотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Криштиану Роналду Гарет Бэйл
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