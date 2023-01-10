​Депай может сменить «Барселону» на другой топ-клуб Ла Лиги

В ближайшие недели нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может сменить клубную прописку. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, интерес к 28-летнему нидерландцу проявляет «Атлетико».

Отмечается, что на этой неделе стороны проведут переговоры, в ходе которых «Атлетико» сделает первое предложение.

«Атлетико» определил Мемфиса Депая как игрока, способного заменить Жоау Фелиша. Ожидается, что в ближайшие дни 23-летний португалец отправится в аренду в «Челси».

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Мемфиса Депая в 20 миллионов евро.