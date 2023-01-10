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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселону» обязали выплатить экс-игроку 8,5 млн евро

10 Января 2023 • 17:34 Комментировать

Летом 2021 года «Барселона» расторгла контракт с полузащитником Матеусом Фернандесом. Клуб уведомил бразильца о прощании с ним посредством электронного письма. Такой подход Фернандес называл непрофессиональным.

Матеус Фернандес подавал на «Барселону» в суд и выиграл дело. Как сообщает SER Catalunya, каталонцы должны выплатить бразильцу 8,5 миллиона евро за расторжение трудового соглашения. При этом футболист хотел получить больше – 14,8 миллиона.

Стоит сказать, что Матеус Фернандес отыграл за «Барселону» всего лишь 17 минут в одном из матчей. Сейчас полузащитник представляет «Ред Булл Брагантино».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Матеус Фернандес
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