​«Барселону» обязали выплатить экс-игроку 8,5 млн евро

Летом 2021 года «Барселона» расторгла контракт с полузащитником Матеусом Фернандесом. Клуб уведомил бразильца о прощании с ним посредством электронного письма. Такой подход Фернандес называл непрофессиональным.

Матеус Фернандес подавал на «Барселону» в суд и выиграл дело. Как сообщает SER Catalunya, каталонцы должны выплатить бразильцу 8,5 миллиона евро за расторжение трудового соглашения. При этом футболист хотел получить больше – 14,8 миллиона.

Стоит сказать, что Матеус Фернандес отыграл за «Барселону» всего лишь 17 минут в одном из матчей. Сейчас полузащитник представляет «Ред Булл Брагантино».