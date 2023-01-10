​В «Реале» уверены, что Бензема и Модрич останутся

В «Реале» есть целый ряд футболистов, чьи действующие контракты истекают в конце нынешнего сезона. В этом списке находятся звёздные Карим Бензема, Лука Модрич и Тони Кроос. Как сообщает The Athletic, в стане «сливочных» уверены, что Бензема и Модрич продлят контракты и продолжат выступать за клуб в следующем сезоне. Что касается Крооса, то он ещё не принял решение. Если немец не продлит контракт, то завершит карьеру уже в 33 года, как накануне это сделал Гарет Бэйл.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Карло Анчелотти на три очка отстаёт от «Барселоны».