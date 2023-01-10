Анчелотти отреагировал на уход Бэйла из футбола

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал уход валлийского вингера Гарета Бэйла из футбола. Звездный игрок повесил бутсы на гвоздь в возрасте 33 лет.

В своих соцсетях итальянский тренер разместил снимок памятного гола Бэйла каталонской «Барселоне» в 2014 году. Тогда Гарет совершил невероятный рывок со своей половины поля и поразил ворота принципиального соперника.

«Это незабываемо. Гарет, спасибо», - написал наставник.

Бэйл защищал цвета мадридского гранда с 2013 по 2022 год. Вместе со «сливочными» валлиец пять раз становился триумфатором Лиги чемпионов.