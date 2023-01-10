Симеоне принял решение о будущем в «Атлетико»

Определилось будущее аргентинского наставника Диего Симеоне в мадридском «Атлетико». Как сообщает El Chiringuito, 52-летний специалист принял решение покинуть испанский топ-клуб по завершении нынешнего сезона. Об этом он уже сообщил руководству «матрасников».

Южноамериканский специалист занимает пост главного тренера «Атлетико» с 2011 года. Под его руководством команда два раза выигрывала Ла Лигу, а также побеждала в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании мадридский клуб набрал 27 баллов и располагается на первой строчке в турнирной таблице.