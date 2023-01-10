Кройф назвал цель «Барселоны» в чемпионате Испании

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Йорди Кройф высказался относительно борьбы «сине-гранатовых» за чемпионский титул в текущем розыгрыше Ла Лиги.

«Мы победили «Атлетико» в тяжелом матче. Понимали, что ради хорошего результата придется пострадать. Это был очень непростой выезд.

Борьба за титул? «Барселона» пропустила шесть мячей в 16 поединках. Это показатель команды, которая нацелена на трофей», - передает слова нидерландского функционера AS.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 41 баллом. Подопечные Хави Эрнандеса опережают идущий вторым мадридский «Реал» на три пункта.