«Барселона» хочет обжаловать удаление Торреса

Каталонская «Барселона» намерена обжаловать удаление нападающего команды Феррана Торреса после прямой красной карточки в недавнем поединке чемпионата Испании против мадридского «Атлетико» (1:0). Игрок был удален за стычку с защитником «матрасников» Стефаном Савичем.

Как информирует газета Marca, «сине-гранатовые» обратятся с апелляцией в соответствующую инстанцию. Они хотят не допустить дисквалификацию Феррана на 12 матчей, о чем сообщалось ранее.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Торрес поучаствовал в 15 поединках, записав на свой счет два забитых мяча.