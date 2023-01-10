Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет обжаловать удаление Торреса

10 Января 2023 • 09:30 Комментировать

Каталонская «Барселона» намерена обжаловать удаление нападающего команды Феррана Торреса после прямой красной карточки в недавнем поединке чемпионата Испании против мадридского «Атлетико» (1:0). Игрок был удален за стычку с защитником «матрасников» Стефаном Савичем.

Как информирует газета Marca, «сине-гранатовые» обратятся с апелляцией в соответствующую инстанцию. Они хотят не допустить дисквалификацию Феррана на 12 матчей, о чем сообщалось ранее.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Торрес поучаствовал в 15 поединках, записав на свой счет два забитых мяча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ферран Торрес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Января
10:22 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отказался от защитника из Ла Лиги
09:41 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» поборется с «Арсеналом» за футболиста «Барселоны»
09:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет обжаловать удаление Торреса
04:45 · Испания. Ла Лига
Пасторе недолго оставался без клуба - он будет выступать в чемпионате Катара
03:11 · Испания. Ла Лига
«Барселона» впервые в 21-м веке получила красные карточки в трёх матчах кряду
00:54 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» не смог взломать оборону «Осасуны»
09 Января
23:56 · Испания. Ла Лига
В «Реале» прокомментировали завершение карьеры Бэйла
22:45 · Англия. Премьер-лига
Алекс Морено станет игроком «Астон Виллы» в ближайшие часы
19:14 · Испания. Ла Лига
Клуб Роналду предлагает контракт Бускетсу 7 слухи
19:08 · Англия. Премьер-лига
​Стало известно, где продолжит карьеру Фелиш
18:34 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» сделал предложение по платной аренде Фелиша
18:17 · Испания. Ла Лига
​«Валенсия» может вернуть Коклена
17:46 · Германия. Бундеслига
​«Реал» не готов выполнять требование «Баварии» по трансферу Дэвиса слухи
16:53 · Англия. Премьер-лига
Переход Морено в «Астон Виллу» находится на завершающей стадии
16:42 · Испания. Ла Лига
​«Реал» назвал диагноз Тчуамени
Все новости
Рекомендуем