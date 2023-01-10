Пасторе недолго оставался без клуба - он будет выступать в чемпионате Катара

Мы уже сообщали о том, что бывший футболист «ПСЖ» Хавьер Пасторе остался без клуба, он расстался с аутсайдером испанского чемпионата - «Эльче».Однако одиночество оказалось недолгим - как выяснилось к вечеру понедельника, Пасторе продолжит выступления в чемпионате Катара, предложение поступило от клуба «Катар Спортс», и 33-летний аргентинский нападающий ответил согласием. В составе «ПСЖ» Пасторе провел семь лет с 2011 по 2018 год, также он выступал в составе аргентинской сборной, проведя 29 матчей с 2010 по 2017 год. Помимо «ПСЖ», успел поиграть также за «Тальерес», «Уракан», «Палермо» и «Рому».