Полузащитник Серхио Бускетс может стать одноклубником Криштиану Роналду в «Аль-Насре». Как сообщает в социальных сетях журналист Мойзес Льоренс, саудовский клуб предложил 34-летнему хавбеку «Барселоны» контракт с окладом в 13 миллионов евро.

Отмечается, что на текущий момент Серхио Бускетс ещё не принял решение по своему будущему. Футболист рассматривает различные варианты, в частности вариант с продлением контракта с «Барселоной».

Серхио Бускетс проводит в «Барселоне» всю свою карьеру. За первую команду «сине-гранатовых» полузащитник провёл 699 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 42 голевых паса на партнёров.