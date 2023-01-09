​«Реал» назвал диагноз Тчуамени

Полузащитник Орельен Тчуамени угодил в лазарет «Реала». 22-летний француз прошёл обследование, о результатах которого мадридский клуб сообщил на своём сайте. У Тчуамени была диагностирована травма левой камбаловидной мышцы. Сроки восстановления Тчуамени «сливочные» не называют.

В нынешнем сезоне Орельен Тчуамени провёл за «Реал» 21 матч. На счету француза два результативных паса на партнёров.

Ближайшую игру «Реал» проведёт в среду, 11 января. Команда Карло Анчелотти в этот день сразится с «Валенсией» в рамках полуфинала Суперкубка Испании.

Добавим, что на текущий момент «Реал» занимает второе место в Ла Лиге.