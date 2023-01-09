​«Реал» рассказал о травме Алабы

«Реал» на страницах своего официального сайта выпустил пресс-релиз о состоянии защитника Давида Алабы. У 30-летнего австрийца в ходе обследования была выявлена травма правой камбаловидной мышцы. Сроки восстановления Алабы мадридцы не называют.

В сезоне 2022/2023 Давид Алаба провёл за «Реал» 23 официальных матча. В них защитник записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёра.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующей «Барселоны» команда Карло Анчелотти отстаёт на три зачётных балла. Ближайший матч «сливочные» проведут 11 января – против «Валенсии» в полуфинале Суперкубка.