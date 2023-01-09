«Реал» нацелился на звёздного игрока «ПСЖ»

Фланговый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими может вернуться в мадридский «Реал», воспитанником которого он является. Об этом рапортуют журналисты El Nacional.

Согласно сведениям источника, руководство «королевского» клуба хочет подписать марокканского игрока в ближайшем будущем. «Сливочные» рассматривают кандидату 24-летнего африканца в качестве альтернативы Дани Карвахалю.

Ашраф находился в структуре «Реала» с 2006 по 2020 год. В 2020 году он был продан в миланский «Интер», а спустя сезон оказался в «ПСЖ».

Действующий контракт Ашрафа с парижанами рассчитан до середины 2026 года. Его трансферный ценник – 70 миллионов евро.