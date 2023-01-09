Хави оценил игру Кристенсена

Рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался относительно игры датского защитника команды Андреаса Кристенсена в поединке 16-го тура чемпионата Испании против мадридского «Атлетико». Встреча завершилась победой «сине-гранатовых» со счетом 1:0.

«Андреас – отличный футболист. Я припоминаю, как перед его трансфером многие говорили, что в «Реал» перешел основной защитник «Челси», а мы подписали его сменщика», - передает слова специалиста Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Кристенсен принял участие в десяти поединках за «Барселону» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2026 года.