Тер Штеген сыграл 12-й «сухой» матч в этом сезоне Ла Лиги

В рамках 16-го тура чемпионата Испании состоялся поединок между мадридским «Атлетико» и каталонской «Барселоной». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась победой «сине-гранатовых» со счетом 1:0.

Как информирует Barca Times, голкипер каталонского коллектива Марк-Андре тер Штеген в очередной раз сохранил свои владения в неприкосновенности. В 16 играх нынешнего сезона Ла Лиги немецкий голкипер отстоял на ноль в 12.

Примечательно, что в сезоне-2021/2022 тер Штеген сыграл 35 матчей и в 11 сохранил ворота на замке.

По итогам 16 туров Ла Лиги «Барселона» с 3-очковым отрывом лидирует в турнирной таблице.