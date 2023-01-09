Кесси высказался о победе «Барселоны» над «Атлетико»

Хавбек каталонской «Барселоны» Франк Кесси высказался о гостевой победе над мадридским «Атлетико» в матче 16-го тура испанского чемпионата. «Сине-гранатовые» выиграли со счетом 1:0. Единственный гол забил Усман Дембеле в середине первого тайма.

«Я очень рад, что принял участие в матче и внес свой вклад в победу. «Барселона» не имела права допустить осечку в этом матче, мы настраивались только на победу», - передает слова ивуарийского полузащитника Mundo Deportivo.

Благодаря вчерашнему успеху «Барселона» набрала 41 очко и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Каталонцы опережают идущий вторым мадридский «Реал» на три пункта.