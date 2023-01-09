Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Пасторе объявил, что остался без клуба

09 Января 2023 • 09:30 Комментировать

Аргентинский полузащитник Хавьер Пасторе проинформировал о том, что покидает свой нынешний клуб - испанский «Эльче» - в статусе свободного агента.

«Два дня назад я попрощался с одноклубниками и персоналом клуба. Огромное спасибо каждому за ваше уважение и те минуты, которые мы провели вместе. Сейчас я прощаюсь с болельщиками команды, которые с первого дня проявляли ко мне свою любовь и поддержку. Вы все заслуживаете самого лучшего. Обнимаю всех и желаю хорошего нового года. Вперед, «Эльче», - оставил сообщение Хавьер в социальных сетях.

Пасторе играл за «Эльче» с 2021 года. Он принял участие всего в 16 матчах, не отметившись голевыми действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Хавьер Пасторе Эльче
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
09.01.23 в 23:00
Атлетик Б Атлетик Б
Осасуна Осасуна
1.86 3.55 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Января
10:27 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген сыграл 12-й «сухой» матч в этом сезоне Ла Лиги
10:26 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес пропустит два или три матча из-за дисквалификации
10:01 · Испания. Ла Лига
Кесси высказался о победе «Барселоны» над «Атлетико»
09:30 · Испания. Ла Лига
Пасторе объявил, что остался без клуба
09:18 · Испания. Ла Лига
Облак: «Атлетико» начал матч с «Барселоной» со страхом»
08:16 · Испания. Ла Лига
Игрокам «Барселоны» и «Атлетико» грозит 12-матчевая дисквалификация 1
07:28 · Англия. Премьер-лига
Мадридский «Атлетико» хотел бы вернуть Гарначо
05:50 · Англия. Премьер-лига
«Арсеналу» нужен защитник «Барселоны»
05:21 · Испания. Ла Лига
Дом Гаттузо попытались обокрасть
04:34 · Испания. Ла Лига
Андреас Кристенсен: «Дело сделано»
02:33 · Испания. Ла Лига
Симеоне доволен игрой «Атлетико» в матче с «Барселоной», несмотря на поражение
01:44 · Испания. Ла Лига
Хави: «Барселона» сыграла не лучшим образом, но набрала три важнейших очка» 1
01:13 · Испания. Ла Лига
Бускетс: «Рады воспользоваться осечкой «Реала»
00:13 · Испания. Ла Лига
Гави – второй самый молодой игрок с 50 матчами в Ла Лиге в современной истории
08 Января
23:54 · Испания. Ла Лига
Дембеле – второй игрок с 5 голами и 5 ассистами в нынешнем розыгрыше Ла Лиги
Все новости
Рекомендуем