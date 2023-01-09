Пасторе объявил, что остался без клуба

Аргентинский полузащитник Хавьер Пасторе проинформировал о том, что покидает свой нынешний клуб - испанский «Эльче» - в статусе свободного агента.

«Два дня назад я попрощался с одноклубниками и персоналом клуба. Огромное спасибо каждому за ваше уважение и те минуты, которые мы провели вместе. Сейчас я прощаюсь с болельщиками команды, которые с первого дня проявляли ко мне свою любовь и поддержку. Вы все заслуживаете самого лучшего. Обнимаю всех и желаю хорошего нового года. Вперед, «Эльче», - оставил сообщение Хавьер в социальных сетях.

Пасторе играл за «Эльче» с 2021 года. Он принял участие всего в 16 матчах, не отметившись голевыми действиями.