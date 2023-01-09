Дом Гаттузо попытались обокрасть

Дом итальянского наставника «Валенсии» Дженнаро Гаттузо попытались ограбить, сообщает El Mundo Deportivo. Это случилось прямо во время матча «Валенсии» с «Кадисом». Правда, проникнуть внутрь ворам не удалось - на высоте оказалась система сигнализации, а также злоумышленников спугнули собаки во дворе. В итоге он ретировались несолоно хлебавши, а сейчас их ищет валенсийская полиция. Однако, с другой стороны, повезло дома - не повезло на поле, ибо «Валенсия» потерпела поражение от аутсайдера высшей лиги испанского чемпионата.

Напомним, что Гаттузо возглавил «летучих мышей» девятого июня прошлого года, он подписал двухлетний контракт.