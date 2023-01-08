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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алаба: «Надеюсь, что Кроос подпишет новый контракт с «Реалом»

08 Января 2023 • 16:00 Комментировать

Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба надеется, что полузащитник Тони Кроос продлит контракт с клубом.

«Мы надеемся, что Кроос подпишет новый контракт. Хочется верить, что он пробежит ещё очень много километров по футбольному полю в своей карьере. Тони играет важную роль как на поле, так и за его пределами. У него есть еще много бензина в баке. Надеюсь, что он подпишет новый контракт», — передает речь Алабы издание Bild.

Нынешнее соглашение между «Реалом» и немецким полузащитником истекает в конце сезона-2022/2023. В 13 поединках чемпионата Испании Кроос отметился 1 голом и 2 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба Тони Кроос
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