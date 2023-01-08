Альбиоль: «Для победы над «Реалом» нужно выложиться на 100%»

Защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль высказался о минимальной победе над мадридским «Реалом» (2:1) в поединке 16-го тура чемпионата Испании.

«Для победы над «Реалом» нужно выложиться на 100%. Наша команда прогрессирует с каждым днем. Мы рады этой победе, было очень непросто сдерживать давление со стороны соперника», - приводит слова капитана «жёлтой субмарины» AS.

Благодаря вчерашнему успеху «Вильярреал» набрал 27 баллов и занимает пятую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. В свою очередь «Реал» с 38 набранными очками располагается на втором месте, уступая «Барселоне» по дополнительным показателям.