Куртуа высказался о поражении «Реала»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о поражении от «Вильярреала» в поединке 16-го тура чемпионата Испании. Подопечные Карло Анчелотти уступили «жёлтой субмарине» со счетом 1:2.

«Нам нужно сохранять концентрацию, несмотря на такое тяжелое поражение. Впереди вторая часть сезона, поэтому мы не должны усугублять ситуацию», - передает слова бельгийского вратаря Football Espana.

После 16 туров мадридский гранд с 38 набранными баллами располагается на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. «Сливочные» уступают каталонской «Барселоне» по дополнительным показателям, но при этом у «сине-гранатовых» есть одна игра в запасе.